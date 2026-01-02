Бакуров и Маслакова заменят Ардашева и Крупицкую на «Гонке чемпионов»

Российские лыжники Евгения Крупицкая и Сергей Ардашев пропустят «Гонку чемпионов» в Рязани, которая пройдёт 3 и 4 января. Вместо них выступят Елизавета Маслакова и Александр Бакуров. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Евгения Крупицкая и Сергей Ардашев пропускают гонку по состоянию здоровья.

«Гонка чемпионов» — коммерческое соревнование, проводимое в России с 2011 года. В этом году в нём примут участие 40 ведущих российских и белорусских биатлонистов и лыжников. Команды будут сформированы по схеме «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка». В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.