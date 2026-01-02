Стали известны составы квалификационных забегов «Гонки чемпионов» в Рязани

Сегодня, 2 января, прошла жеребьёвка квалификационных заездов «Гонки чемпионов» в Рязани, которая пройдёт 3 и 4 января. По регламенту соревнований в каждом из забегов примет участие по пять спортсменов в мужской и женской частях турнира. По итогам квалификации будет сформировано 10 команд, в которые войдут по четыре спортсмена: лыжник, лыжница, биатлонист, биатлонистка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом квалификационных забегов «Гонки чемпионов».

«Гонка чемпионов». Рязань. Квалификация. Биатлон. 5 км.

Мужчины.

Первый забег: Евгений Сидоров, Дмитрий Лазовский, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Александр Логинов.

Второй забег: Кирилл Бажин, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Даниил Усов, Антон Смольский.

Женщины.

Первый забег: Инна Терещенко, Светлана Миронова, Тамара Дербушева, Полина Плюснина, Динара Смольская.

Второй забег: Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Кира Дюжева.

«Гонка чемпионов». Рязань. Квалификация. Лыжные гонки. 6 км.

Мужчины.

Первый забег: Иван Горбунов, Егор Митрошин, Александр Бакуров, Сергей Волков, Денис Спицов.

Второй забег: Константин Тиунов, Павел Соловьёв, Артём Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин.

Женщины.

Первый забег: Екатерина Никитина, Елизавета Маслакова, Татьяна Сорина, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова.

Второй забег: Юлия Ступак, Алёна Баранова, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Екатерина Смирнова.