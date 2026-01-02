Скидки
«Худший день в моей лыжной карьере». Вальнес — о гонке преследования на «Тур де Ски»

Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес поделился ощущениями после гонки с раздельного старта классикой на 15 км на четвёртом этапе «Тур де Ски» – 2025/2026. Норвежец занял 37-е место в итоговом протоколе, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3.39,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:01.7
2
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+51.1
3
Эдвин Ангер
Швеция
+59.8

«Это был ад. Я понял, что всё закончится катастрофой, уже с первых метров дистанции. Действительно не понимаю, что произошло, но это был, пожалуй, худший день в моей лыжной карьере.

«Не думаю, что смогу словами передать, насколько мне было плохо. Чтобы продолжить «Тур де Ски», я должен надеяться, что почувствую себя лучше, тем более суббота — это единственная возможность протестировать олимпийскую трассу в соревновательных условиях до Игр. Очень надеюсь, что у меня получится», – приводит слова Вальнеса Fondo Italia.

