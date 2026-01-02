Норвежец Эрик Вальнес завершил выступление на «Тур де Ски» — 2025/2026

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес снялся с «Тур де Ски» — 2025/2026. Норвежец занял 37-е место в итоговом протоколе четвёртого этапа соревнований в гонке преследования классическим ходом на 20 км, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3.39,8.

«Он чувствует усталость и недостаточно восстановился после четырёх гонок, проведённых на «Тур де Ски» в этом году», – приводит слова представителя Норвежской лыжной ассоциации Клаес-Томми Херланда NRK.

29-летний Вальнес занимал 37-е место после четырёх этапов «Тур де Ски» – 2025/2026, проигрывая лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо 3.30,0.

«Тур де Ски» — 2025/2026 проходит с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).