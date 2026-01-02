Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежец Эрик Вальнес завершил выступление на «Тур де Ски» — 2025/2026

Норвежец Эрик Вальнес завершил выступление на «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Эрик Вальнес снялся с «Тур де Ски» — 2025/2026. Норвежец занял 37-е место в итоговом протоколе четвёртого этапа соревнований в гонке преследования классическим ходом на 20 км, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3.39,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:01.7
2
Маттис Стенсхаген
Норвегия
+51.1
3
Эдвин Ангер
Швеция
+59.8

«Он чувствует усталость и недостаточно восстановился после четырёх гонок, проведённых на «Тур де Ски» в этом году», – приводит слова представителя Норвежской лыжной ассоциации Клаес-Томми Херланда NRK.

29-летний Вальнес занимал 37-е место после четырёх этапов «Тур де Ски» – 2025/2026, проигрывая лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо 3.30,0.

«Тур де Ски» — 2025/2026 проходит с 28 декабря 2025 года по 4 января 2026 года в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).

Материалы по теме
Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?
Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android