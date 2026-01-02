Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не до конца доверяю лыжам». Карлссон — о гонке преследования на «Тур де Ски» — 2025/2026

«Не до конца доверяю лыжам». Карлссон — о гонке преследования на «Тур де Ски» — 2025/2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась впечатлениями после неудачного выступления в гонке преследования на 20 км классическим ходом на «Тур де Ски» – 2025/2026. Шведка завершила дистанцию на 10-м месте, проиграв 2.50,3 минуты победительнице гонки американке Джессике Диггинс.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 4, Тоблах, Италия
Женщины. 15 км. Классический стиль. Гонка преследования
01 января 2026, четверг. 14:30 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
52:14.8
2
Моа Илар
Швеция
+1:35.2
3
Тереза Штадлобер
Австрия
+1:35.5

«Сейчас просто хочу уехать отсюда. Кажется, не до конца доверяю лыжам, сильно напрягаюсь и не могу найти правильный ритм. Когда до этого были слабые выступления, это подрывает уверенность, потому не чувствую себя комфортно на трассе.

Продолжу соревноваться. Иногда приходится смириться с тем, что прогресс не идёт строго вверх. Просто нужно продолжать сосредотачиваться на том, что делаешь, доверять плану и спокойно идти своим путём», – приводит слова Карлссон SVT.

В общем зачёте «Тур де Ски» – 2025/2026 Карлссон занимает 10-е место, уступая лидирующей Диггинс 2.51,0 минуты.

Материалы по теме
Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?
Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android