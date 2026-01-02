«Не до конца доверяю лыжам». Карлссон — о гонке преследования на «Тур де Ски» — 2025/2026

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон поделилась впечатлениями после неудачного выступления в гонке преследования на 20 км классическим ходом на «Тур де Ски» – 2025/2026. Шведка завершила дистанцию на 10-м месте, проиграв 2.50,3 минуты победительнице гонки американке Джессике Диггинс.
«Сейчас просто хочу уехать отсюда. Кажется, не до конца доверяю лыжам, сильно напрягаюсь и не могу найти правильный ритм. Когда до этого были слабые выступления, это подрывает уверенность, потому не чувствую себя комфортно на трассе.
Продолжу соревноваться. Иногда приходится смириться с тем, что прогресс не идёт строго вверх. Просто нужно продолжать сосредотачиваться на том, что делаешь, доверять плану и спокойно идти своим путём», – приводит слова Карлссон SVT.
В общем зачёте «Тур де Ски» – 2025/2026 Карлссон занимает 10-е место, уступая лидирующей Диггинс 2.51,0 минуты.
