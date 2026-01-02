Определились стартовые номера Коростелёва и Непряевой в квалификации спринта «Тур де Ски»

Завтра, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт спринтерская гонка на 1,4 км классическим ходом пятого этапа «Тур де Ски» – 2025/2026. Организаторы соревнований опубликовали стартовые протоколы квалификационных заездов мужской и женской гонок. Начало квалификационных заездов запланировано на 14:15 мск.

Российский лыжник Савелий Коростелёв побежит квалификацию под 22-м номером. Его старт запланирован на 14:55 мск. Дарья Непряева примет участие в квалификации под 33-м номером. Её старт запланирован на 14:23 мск.

Перед стартом пятого этапа «Тур де Ски» – 2025/2026 Коростелёв занимает 11-е место. Он отстаёт от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 1.54,0. Дарья Непряева идёт в общем зачёте лыжной многодневки на 16-й строчке, проигрывая лидирующей американке Джессике Диггинс 3.17,0.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).