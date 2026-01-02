Скидки
Савелий Коростелёв показал, как проводит выходной день на «Тур де Ски» с Дарьей Непряевой

Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв опубликовал на личной странице в соцсетях фотографии, на которых показал, как проводит день отдыха во время лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026. На одном из снимков он запечатлел соотечественницу Дарью Непряеву.

Фото: Из личного архива Коростелёва

Перед стартом пятого этапа «Тур де Ски» – 2025/2026 Коростелёв занимает 11-е место. Он отстаёт от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 1.21,0. Дарья Непряева идёт в общем зачёте лыжной многодневки на 16-й строчке, проигрывая лидирующей американке Джессике Диггинс 3.17,0.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).

