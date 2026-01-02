Нисканен, Пярмякоски и ещё два финских лыжника снялись с «Тур де Ски» — 2025/2026

Четыре финских лыжника завершили выступление на лыжной многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026 после четырёх этапов соревнований. Ими стали трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен, многократный призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски, а также Нико Анттола и Лаури Вуоринен.

В «Тур де Ски» — 2025/2026 принимают участие два российских лыжника. Перед стартом пятого этапа Савелий Коростелёв занимает 11-е место. Он отстаёт от лидера норвежца Йоханнеса Клебо на 1.21,0. Дарья Непряева идёт в общем зачёте лыжной многодневки на 16-й строчке, проигрывая лидирующей американке Джессике Диггинс 3.17,0.

«Тур де Ски» – 2025/2026 проходит с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия).