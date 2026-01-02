«Слишком легко». Йоханнес Клебо раскритиковал современный формат «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает современный формат проведения престижной многодневки «Тур де Ски» слишком лёгким.

«Нынешняя версия соревнований слишком лёгкая. Я помню «Тур де Ски», который был захватывающим, с девятью этапами в разных местах, сложными форматами и настоящим физическим испытанием», — приводит слова Клебо Nordic Magazine.

29-летний Йоханнес Клебо является четырёхкратным победителем «Тур де Ски», в том числе действующим. На данный момент он лидирует в общем зачёте многодневки с преимуществом в 51 секунду от занимающего второе место Маттиса Стенсхагена.