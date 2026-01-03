Скидки
За сутки нейтральный статус получили семь спортсменов из России

За сутки нейтральный статус получили семь спортсменов из России
Вчера, 2 января, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российским спортсменам и специалистам, об этом сообщила пресс-служба организации.

В список вошли фристайлисты Тимофей Бралгин, Владимир Иванов, Александр Терёшкин и Александра Глазкова, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова.

Ранее нейтральный статус от FIS получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые принимают участие в многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026. Напомним, МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.

