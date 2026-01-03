Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, женщины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт женский спринт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Квалификация начнётся в 14:15 мск, финалы стартуют в 16:45 мск. В прямом эфире оба старта покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме. Женщины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

2. Майя Дальквист (Швеция).

8. Джессика Диггинс (США).

10. Моа Илар (Швеция).

12. Тереза Штадлобер (Австрия).

20. Фрида Карлссон (Швеция).

22. Надине Фендрих (Швейцария).

23. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

24. Кертту Нисканен (Финляндия).

26. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

29. Йоханна Хагстрём (Швеция).

30. Эбба Андерссон (Швеция).

33. Дарья Непряева (Россия).