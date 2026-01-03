Во сколько начало спринта с участием Дарьи Непряевой на «Тур де Ски», где смотреть

Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт женский спринт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Квалификация начнётся в 14:15 мск, финалы стартуют в 16:45 мск. В прямом эфире оба старта покажет платформа Okko.

В квалификации примет участие 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки в спринте — 33-й.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Дарья показала лучший результат в карьере на Кубке мира — восьмое место в масс-старте на 5 км свободным стилем.