Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть

Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт мужский спринт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Квалификация начнётся в 14:50 мск, финалы стартуют в 17:10 мск. В прямом эфире оба старта покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме. Мужчины. Спринт, классический стиль. Квалификация. Стартовый лист (частично):

2. Гус Шумахер (США).

8. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

10. Федерико Пеллегрино (Италия).

12. Эдвин Ангер (Швеция).

18. Харальд Амундсен (Норвегия).

22. Савелий Коростелёв (Россия).

26. Эмиль Иверсен (Норвегия).

27. Бен Огден (США).

28. Йоханнес Клебо (Норвегия).

29. Люка Шанава (Франция).

63. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

66. Андреас Рее (Норвегия).