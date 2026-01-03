Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Тур де Ски» 2025/2026, мужчины: во сколько начало спринта с участием Савелия Коростелёва, где смотреть трансляцию

Во сколько начало спринта с участием Савелия Коростелёва на «Тур де Ски», где смотреть
Комментарии

Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт мужский спринт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Квалификация начнётся в 14:50 мск, финалы стартуют в 17:10 мск. В прямом эфире оба старта покажет платформа Okko.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:50 МСК
Не началось

В квалификации примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв. Стартовый номер россиянина в спринте — 22-й.

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Савелий показал лучший результат в карьере на Кубке мира — девятое место в разделке на 10 км классическим стилем.

Материалы по теме
Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски»
Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android