Во сколько начало спринта с участием Савелия Коростелёва на «Тур де Ски», где смотреть

Сегодня, 3 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт мужский спринт классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Квалификация начнётся в 14:50 мск, финалы стартуют в 17:10 мск. В прямом эфире оба старта покажет платформа Okko.

В квалификации примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв. Стартовый номер россиянина в спринте — 22-й.

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Савелий показал лучший результат в карьере на Кубке мира — девятое место в разделке на 10 км классическим стилем.