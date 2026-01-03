Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тур де Ски 2025/2026

Коростелёв назвал основную для себя задачу на Кубке мира
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв, принимающий участие в многодневной гонке «Тур де Ски» в Италии, рассказал, что для него является основной задачей на этапах Кубка мира.

«Сейчас основная задача — стартовать, стартовать и стартовать, потому что в каждой гонке адаптация ко всему происходящему должна быть всё лучше и лучше. Тем самым к Олимпийским играм надеемся адаптироваться под местные реалии», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Коростелёв выступает на Кубке мира в нейтральном статусе. Его лучшим на данный момент результатом стало девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км.

Ранее Коростелёв и ещё одна российская лыжница, Дарья Непряева, подтвердили на этапе Кубка мира в Давосе квоты, необходимые для участия в Олимпиаде-2026.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Материалы по теме
Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски»
Коростелёв пробежал гонку в темпе Клебо. Россиянин уже 10-й в зачёте «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android