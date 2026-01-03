Коростелёв назвал основную для себя задачу на Кубке мира

Российский лыжник Савелий Коростелёв, принимающий участие в многодневной гонке «Тур де Ски» в Италии, рассказал, что для него является основной задачей на этапах Кубка мира.

«Сейчас основная задача — стартовать, стартовать и стартовать, потому что в каждой гонке адаптация ко всему происходящему должна быть всё лучше и лучше. Тем самым к Олимпийским играм надеемся адаптироваться под местные реалии», — сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».

Коростелёв выступает на Кубке мира в нейтральном статусе. Его лучшим на данный момент результатом стало девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км.

Ранее Коростелёв и ещё одна российская лыжница, Дарья Непряева, подтвердили на этапе Кубка мира в Давосе квоты, необходимые для участия в Олимпиаде-2026.