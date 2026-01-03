Кристине Шистад снялась с «Тур де Ски» по состоянию здоровья

Серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам норвежка Кристине Шистад снялась с многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 из-за плохого самочувствия.

«У неё появились симптомы простуды прошлой ночью, и, к сожалению, она вынуждена отменить участие в Туре этого года. Кристине сейчас едет домой», — приводит слова врача национальной норвежской команды Уве Ферагена NRK.

28 декабря Шистад стала победительницей спринта свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Ранее ещё один норвежский спортсмен, Эрик Вальнес, принял решение завершить своё выступление на многодневке из-за чрезмерной усталости.

Среди россиян на текущем «Тур де Ски» выступают в нейтральном статусе Дарья Непряева и Савелий Коростелёв.