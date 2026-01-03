Олимпийский чемпион Дементьев: в 2026 году хочется порадоваться победам россиян в Милане

Олимпийский чемпион и серебряный призёр Олимпийских игр — 2006 Евгений Дементьев пожелал удачи и исполнения мечт лыжникам в 2026 году.

«Хочется пожелать, чтобы в новом году лыжные гонки не теряли свою популярность, приходило больше людей в этот вид спорта, красивых побед спортсменов. Нашим ребятам — удачи на Олимпиаде, исполнения мечт. В следующем году хочется вместе порадоваться их победам», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Непряева и Коростелёв в 2025 году получили нейтральные статусы и выступили на этапе Кубка мира в Давосе, где подтвердили квоты для участия в Олимпиаде-2026.