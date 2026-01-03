Скидки
Лидия Горбунова выиграла первый забег квалификации «Гонки чемпионов» среди лыжниц

Лидия Горбунова выиграла первый забег квалификации «Гонки чемпионов» среди лыжниц
Комментарии

Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей первого квалификационного забега лыжниц в рамках «Гонки чемпионов» в Рязани. Она преодолела дистанцию 8 км за 16.20,4.

Второе место заняла Алина Пеклецова, которая отстала от лидера на 0,4 секунды. Замкнула тройку лидеров Елизавета Маслакова (+2,7).

Ранее квалификационные забеги среди биатлонистов выиграли серебряный призёр Олимпиады-2022, представитель Беларуси Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко. В квалификациях определяются составы команд на эстафету. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.

