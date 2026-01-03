Скидки
Лыжи

Лидия Горбунова стала лучшей в квалификации «Гонки чемпионов» в Рязани среди лыжниц

Лидия Горбунова стала лучшей в квалификации «Гонки чемпионов» в Рязани среди лыжниц
Комментарии

Российская лыжница Лидия Горбунова стала победительницей по итогам двух забегов в квалификации лыжниц в рамках «Гонки чемпионов» в Рязани. Она преодолела дистанцию 8 км за 16.20,4.

Второе место заняла Алина Пеклецова, которая отстала от лидера на 0,4 секунды. Замкнула тройку лидеров Елизавета Маслакова (+2,7).

Лыжи. «Гонка чемпионов» — 2026. Рязань. женщины. Итоговые результаты:

1. Лидия Горбунова – 16.20,4

2. Алина Пеклецова – отставание 0,4.

3. Елизавета Маслакова +2,7.

4. Екатерина Никитина +2,8.

5. Татьяна Сорина +6,2.

Ранее квалификационные забеги среди биатлонистов выиграли серебряный призёр Олимпиады-2022, представитель Беларуси Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко. В квалификациях определяются составы команд на эстафету. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.

