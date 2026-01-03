Скидки
Главная Лыжи Новости

Результаты Тур де Ски 2025/2026: Дарья Непряева заняла 41 место в квалификации в Валь-ди-Фьемме

Дарья Непряева не смогла преодолеть квалификацию спринта на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме
Комментарии

Обладательница Кубка России — 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла отобраться в четвертьфинал женского спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Россиянка осталась за пределами топ-30 (41-е место).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:15 МСК
Окончено

Лучшее время в прологе в Валь-ди-Фьемме продемонстрировала финка Ясми Йоэнсуу. Она пробежала 1,4 км за 3.46,2. Непряева отстала от неё на 19,1 секунды.

Непряева получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Дарья показала лучший результат в карьере на Кубке мира — восьмое место в масс-старте на 5 км свободным стилем.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/2026
