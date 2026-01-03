Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Лыжи Новости

Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Непряева — 41-я

Представительница Финляндии Ясми Йоэнсуу стала победительницей квалификации женского спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 на этапе в Валь-ди-Фьемме (Италия). Она преодолела дистанцию в 1,4 км за 3.46,21.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:15 МСК
Окончено

Второе место заняла Надине Фендрих из Швейцарии, которая отстала от лидера на 0,74 секунды. Замкнула тройку лидеров представительница Швеции Моа Илар (+2,16). Лидер общего зачёта, американская лыжница Джессика Диггинс стала лишь 12-й.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт, женщины. Квалификация:

1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.46,21.

2. Надине Фендрих (Швейцария) отставание 0,74.

3. Моа Илар (Швеция) +2,16.

4. Йоханна Хагстрём (Швеция) +2,32.

5. Моа Лундгрен (Швеция) +2,46.

23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла отобраться в четвертьфинал женского спринта. Она осталась за пределами топ-30 (41-е место).

Непряева провела худшую гонку на «Тур де Ски». Сможет ли Коростелёв выступить лучше? LIVE
Live
