Константин Тиунов выиграл квалификацию «Гонки чемпионов» в Рязани среди лыжников

Российский лыжник Константин Тиунов стал победителем по итогам двух забегов в квалификации лыжников в рамках «Гонки чемпионов» в Рязани. Он преодолел дистанцию 8 км за 15.23,5.

Второе место занял Артём Мальцев, который отстал от лидера на 0,3 секунды. Замкнул тройку лидеров Павел Соловьёв (+0,3).

Лыжи. «Гонка чемпионов» — 2026. Рязань. мужчины. Итоговые результаты:

1. Константин Тиунов – 15.23,5.

2-3. Артём Мальцев – отставание 0,3.

2-3. Павел Соловьёв +0,3.

4. Александр Терентьев +1,7.

5. Иван Якимушкин +2,3.

Ранее квалификационные забеги среди биатлонистов выиграли серебряный призёр Олимпиады-2022, представитель Беларуси Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко. В квалификациях определяются составы команд на эстафету. В каждой из них будет по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.