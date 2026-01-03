Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Результаты Тур де Ски 2025/2026: Савелий Коростелев занял 31 место в квалификации спринта в Валь-ди-Фьемме

Савелий Коростелёв не прошёл в четвертьфинал мужского спринта на этапе «Тур де Ски»
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв не смог отобраться в четвертьфинал мужского спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Россиянин остался за пределами топ-30. По итогам квалификационного забега он занял 31-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено

Лучший результат показал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Норвежец преодолел дистанцию в 1,4 км за 3.17,6.

Напомним, 22-летний россиянин Савелий Коростелёв первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Ранее 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла отобраться в четвертьфинал женского спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/26
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам - 2025/26
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android