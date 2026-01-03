Савелий Коростелёв не прошёл в четвертьфинал мужского спринта на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелёв не смог отобраться в четвертьфинал мужского спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Россиянин остался за пределами топ-30. По итогам квалификационного забега он занял 31-е место.

Лучший результат показал пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Норвежец преодолел дистанцию в 1,4 км за 3.17,6.

Напомним, 22-летний россиянин Савелий Коростелёв первым из мужчин получил нейтральный статус от FIS после международного бана с 2022 года. Ранее 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева не смогла отобраться в четвертьфинал женского спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.