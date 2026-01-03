Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Лыжи

Клебо выиграл пролог спринта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Коростелёв — 31-й

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем квалификации спринта классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Норвежец преодолел дистанцию в 1,4 км за 3.17,6.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:50 МСК
Окончено

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт, 1,4 км, классический стиль. Мужчины. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.17,6.
  2. Симоне Мочеллини (Италия) – отставание 2,0.
  3. Жуль Шаппа (Франция) +2,3.
  4. Нийло Мойланем (Финляндия) +2,9.
  5. Йони Мяки (Финляндия) +3,2.
  6. Тео Шели (Франция) +3,4.

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв в прологе Валь-ди-Фьемме занял 31-е место и не смог отобраться в четвертьфинальные забеги.

