Клебо выиграл пролог спринта на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Коростелёв — 31-й

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем квалификации спринта классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Норвежец преодолел дистанцию в 1,4 км за 3.17,6.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт, 1,4 км, классический стиль. Мужчины. Квалификация:

Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.17,6. Симоне Мочеллини (Италия) – отставание 2,0. Жуль Шаппа (Франция) +2,3. Нийло Мойланем (Финляндия) +2,9. Йони Мяки (Финляндия) +3,2. Тео Шели (Франция) +3,4.

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв в прологе Валь-ди-Фьемме занял 31-е место и не смог отобраться в четвертьфинальные забеги.