Стал известен состав команд на смешанную эстафету «Гонки чемпионов» в Рязани

В выходные, 3 и 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» проходит «Гонка чемпионов». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команд на смешанную эстафету, которая состоится завтра, 4 января.
«Гонка чемпионов», смешанная эстафета, юноши и девушки, состав команд:
Команда 1
Лидия Горбунова
Елизавета Бурундукова
Эдуард Латыпов
Александр Бакуров
Команда 2
Наталия Шевченко
Вероника Степанова
Иван Якимушкин
Даниил Усов
Команда 3
Алина Пеклецова
Инна Терещенко
Кирилл Бажин
Егор Митрошин
Команда 4
Ирина Казакевич
Екатерина Смирнова
Александр Терентьев
Дмитрий Лазовский
Команда 5
Елизавета Маслакова
Кира Дюжева
Александр Поварницын
Денис Спицов
Команда 6
Динара Смольская
Юлия Ступак
Павел Соловьёв
Евгений Сидоров
Команда 7
Александр Корнев
Сергей Волков
Екатерина Никитина
Светлана Миронова
Команда 8
Артём Мальцев
Александр Логинов
Виктория Сливко
Алёна Баранова
Команда 9
Антон Смольский
Иван Горбунов
Татьяна Сорина
Полина Плюснина
Команда 10
Константин Тиунов
Антон Бабиков
Тамара Дербушева
Анастасия Фалеева