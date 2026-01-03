Скидки
Главная Лыжи Новости

Стал известен состав команд на смешанную эстафету «Гонки чемпионов» в Рязани

В выходные, 3 и 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» проходит «Гонка чемпионов». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команд на смешанную эстафету, которая состоится завтра, 4 января.

«Гонка чемпионов», смешанная эстафета, юноши и девушки, состав команд:

Команда 1

Лидия Горбунова
Елизавета Бурундукова
Эдуард Латыпов
Александр Бакуров

Команда 2

Наталия Шевченко
Вероника Степанова
Иван Якимушкин
Даниил Усов

Команда 3

Алина Пеклецова
Инна Терещенко
Кирилл Бажин
Егор Митрошин

Команда 4

Ирина Казакевич
Екатерина Смирнова
Александр Терентьев
Дмитрий Лазовский

Команда 5

Елизавета Маслакова
Кира Дюжева
Александр Поварницын
Денис Спицов

Команда 6

Динара Смольская
Юлия Ступак
Павел Соловьёв
Евгений Сидоров

Команда 7

Александр Корнев
Сергей Волков
Екатерина Никитина
Светлана Миронова

Команда 8

Артём Мальцев
Александр Логинов
Виктория Сливко
Алёна Баранова

Команда 9

Антон Смольский
Иван Горбунов
Татьяна Сорина
Полина Плюснина

Команда 10

Константин Тиунов
Антон Бабиков
Тамара Дербушева
Анастасия Фалеева

