Стал известен состав команд на смешанную эстафету «Гонки чемпионов» в Рязани

В выходные, 3 и 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» проходит «Гонка чемпионов». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом команд на смешанную эстафету, которая состоится завтра, 4 января.

«Гонка чемпионов», смешанная эстафета, юноши и девушки, состав команд:

Команда 1

Лидия Горбунова

Елизавета Бурундукова

Эдуард Латыпов

Александр Бакуров

Команда 2

Наталия Шевченко

Вероника Степанова

Иван Якимушкин

Даниил Усов

Команда 3

Алина Пеклецова

Инна Терещенко

Кирилл Бажин

Егор Митрошин

Команда 4

Ирина Казакевич

Екатерина Смирнова

Александр Терентьев

Дмитрий Лазовский

Команда 5

Елизавета Маслакова

Кира Дюжева

Александр Поварницын

Денис Спицов

Команда 6

Динара Смольская

Юлия Ступак

Павел Соловьёв

Евгений Сидоров

Команда 7

Александр Корнев

Сергей Волков

Екатерина Никитина

Светлана Миронова

Команда 8

Артём Мальцев

Александр Логинов

Виктория Сливко

Алёна Баранова

Команда 9

Антон Смольский

Иван Горбунов

Татьяна Сорина

Полина Плюснина

Команда 10

Константин Тиунов

Антон Бабиков

Тамара Дербушева

Анастасия Фалеева