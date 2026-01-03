Скидки
Александр Большунов вернулся к тренировкам после перенесённой болезни

Александр Большунов вернулся к тренировкам после перенесённой болезни
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов вернулся к тренировкам после перенесённой болезни.

«Александр уже начал тренироваться. Он готовится к этапу Кубка России в Казани», — сказал Бородавко в интервью ТАСС.

Александр Большунов не выступал на последнем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. В общем зачёте соревнований он занимает третье место. Также спортсмен пропускает «Гонку чемпионов» между лыжниками и биатлонистами, которая проходит в Рязани на стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года.

