Камилла Раст выиграла первый гигантский слалом года на Кубке мира в Краньска-Горе
Чемпионка мира 2025 года, швейцарская горнолыжница Камилла Раст стала победительницей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе (Словения). Она показала результат 2.00,09.
Второй стала австрийская спортсменка Юлия Шайб, отстав от лидера на 0,20. Тройку сильнейших замкнула американка Паула Мольцан (+0,47).
Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026. Краньска-Гора (Словения). Гигантский слалом, женщины. Результаты:
- Камилла Раст (Швейцария) — 2.00,09.
- Юлия Шайб (Австрия) — отставание 0,20.
- Паула Мольцан (США) +0,47.
- Сара Хектор (Швеция) +0,50.
- Микаэла Шиффрин (США) +1,05.
- Лара Колтури (Албания) +1,08.
- Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) +1,52.
