Камилла Раст выиграла первый гигантский слалом года на Кубке мира в Краньска-Горе

Чемпионка мира 2025 года, швейцарская горнолыжница Камилла Раст стала победительницей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе (Словения). Она показала результат 2.00,09.

Второй стала австрийская спортсменка Юлия Шайб, отстав от лидера на 0,20. Тройку сильнейших замкнула американка Паула Мольцан (+0,47).

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026. Краньска-Гора (Словения). Гигантский слалом, женщины. Результаты: