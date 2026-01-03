Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
16:45 Мск
Камилла Раст выиграла первый гигантский слалом года на Кубке мира в Краньска-Горе

Камилла Раст выиграла первый гигантский слалом года на Кубке мира в Краньска-Горе
Чемпионка мира 2025 года, швейцарская горнолыжница Камилла Раст стала победительницей в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска-Горе (Словения). Она показала результат 2.00,09.

Второй стала австрийская спортсменка Юлия Шайб, отстав от лидера на 0,20. Тройку сильнейших замкнула американка Паула Мольцан (+0,47).

Горнолыжный спорт. Кубок мира — 2025/2026. Краньска-Гора (Словения). Гигантский слалом, женщины. Результаты:

  1. Камилла Раст (Швейцария) — 2.00,09.
  2. Юлия Шайб (Австрия) — отставание 0,20.
  3. Паула Мольцан (США) +0,47.
  4. Сара Хектор (Швеция) +0,50.
  5. Микаэла Шиффрин (США) +1,05.
  6. Лара Колтури (Албания) +1,08.
  7. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша) +1,52.
