Ясми Йоэнсуу выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу стала победительницей спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Она преодолела дистанцию за 3.45,7.

Второй оказалась Надине Фендрих из Швейцарии, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнула шведка Йоханна Хагстрём (+1,9). Россиянка Дарья Непряева не смогла отобраться в четвертьфинал и стала 41-й.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт. Классический стиль. Женщины. Финал: