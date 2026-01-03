Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Лыжи

Ясми Йоэнсуу выиграла спринт классическим стилем на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу стала победительницей спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Она преодолела дистанцию за 3.45,7.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Ясми Йоэнсуу
Финляндия
3:45.7
2
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4
3
Йоханна Хагстрём
Швеция
+1.9

Второй оказалась Надине Фендрих из Швейцарии, отстав от лидера на 0,4. Тройку сильнейших замкнула шведка Йоханна Хагстрём (+1,9). Россиянка Дарья Непряева не смогла отобраться в четвертьфинал и стала 41-й.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт. Классический стиль. Женщины. Финал:

  1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 3.45,7.
  2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 0,4.
  3. Йоханна Хагстрём (Швеция) +1,9.
  4. Майя Дальквист (Швеция) +5,0.
  5. Юханна Матинтало (Финляндия) +6,4.
  6. Аня Вебер (Швейцария) +13,6.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
