Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на «Тур де Ски»
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Он преодолел дистанцию за 3.21,2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:21.2
2
Жуль Шаппа
Франция
+3.1
3
Антон Гран
Швеция
+3.2
Вторым оказался француз Жуль Шаппа с отставанием 3,1. Тройку замкнул шведский спортсмен Антон Гран (3,2). Россиянин Савелий Коростелёв не смог отобраться в четвертьфинал. По итогам квалификационного забега он занял 31-е место.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт. Классический стиль. Мужчины. Финал:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.21,2.
- Жуль Шаппа (Франция) — отставание 3,1.
- Антон Гран (Швеция) +3,2.
- Ансгар Эвенсен (Норвегия) +3,7.
- Ларс Хегген (Норвегия) +4,3.
- Ян Штёльбен (Германия) +11,3.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2026
-
18:37
-
18:26
-
17:38
-
17:25
-
16:31
-
16:05
-
15:42
-
15:13
-
15:11
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:31
-
14:13
-
13:44
-
13:35
-
13:13
-
11:52
-
11:35
-
10:39
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:01
- 2 января 2026
-
22:38
-
21:24
-
21:12
-
21:00
-
20:26
-
19:44
-
18:07
-
17:37
-
16:19
-
15:58