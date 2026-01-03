Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Он преодолел дистанцию за 3.21,2.

Вторым оказался француз Жуль Шаппа с отставанием 3,1. Тройку замкнул шведский спортсмен Антон Гран (3,2). Россиянин Савелий Коростелёв не смог отобраться в четвертьфинал. По итогам квалификационного забега он занял 31-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт. Классический стиль. Мужчины. Финал: