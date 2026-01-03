Скидки
FIS Кубок мира. Спринт. Классика
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Лыжи Новости

Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на «Тур де Ски»
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026, которая входит в зачёт Кубка мира. Он преодолел дистанцию за 3.21,2.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:21.2
2
Жуль Шаппа
Франция
+3.1
3
Антон Гран
Швеция
+3.2

Вторым оказался француз Жуль Шаппа с отставанием 3,1. Тройку замкнул шведский спортсмен Антон Гран (3,2). Россиянин Савелий Коростелёв не смог отобраться в четвертьфинал. По итогам квалификационного забега он занял 31-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Валь-ди-Фьемме (Италия). Спринт. Классический стиль. Мужчины. Финал:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3.21,2.
  2. Жуль Шаппа (Франция) — отставание 3,1.
  3. Антон Гран (Швеция) +3,2.
  4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) +3,7.
  5. Ларс Хегген (Норвегия) +4,3.
  6. Ян Штёльбен (Германия) +11,3.
Календарь Кубка мира - 2025/2026
