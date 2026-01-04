«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: расписание дня на 4 января

Сегодня, 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» завершится «Гонка чемпионов». Трансляцию соревнований два дня осуществляет «Матч ТВ». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Биатлон — лыжные гонки. «Гонка чемпионов» — 2026.

Расписание соревнований на 4 января (время начала московское):

10:40. Юноши и девушки, смешанная эстафета;

12:00. Смешанная эстафета.

В квалификациях определились составы команд на взрослую смешанную эстафету. В каждой из них оказалось по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. Всего было сформировано 10 квартетов. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.