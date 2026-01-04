Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: расписание дня на 4 января

«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: расписание дня на 4 января
Александр Терентьев
Комментарии

Сегодня, 4 января, в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» завершится «Гонка чемпионов». Трансляцию соревнований два дня осуществляет «Матч ТВ». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Биатлон — лыжные гонки. «Гонка чемпионов» — 2026.
Расписание соревнований на 4 января (время начала московское):

10:40. Юноши и девушки, смешанная эстафета;
12:00. Смешанная эстафета.

В квалификациях определились составы команд на взрослую смешанную эстафету. В каждой из них оказалось по одному лыжнику и лыжнице, а также по одному биатлонисту и биатлонистке. Всего было сформировано 10 квартетов. В прошлом году турнир выиграла команда Александра Терентьева.

Материалы по теме
«Гонка чемпионов» — 2026 в Рязани: результаты дня на 3 января
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android