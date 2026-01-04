Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок мира, Тур де Ски, 5-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию

Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Йоханнес Клебо
Комментарии

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт мужская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Начало — в 13:30 мск. В прямом эфире старт покажет платформа Okko. Это будет заключительная гонка в рамках многодневки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт на 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).
2. Ларс Хогген (Норвегия).
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия).
4. Харальд Амундсен (Норвегия).
5. Федерико Пеллегрино (Италия).
6. Эдвин Ангер (Швеция).
7. Гус Шумахер (США).
8. Жуль Шаппа (Франция).
9. Эмиль Иверсен (Норвегия).
10. Беньямин Мозер (Австрия).
...
13. Савелий Коростелёв (Россия).
16. Уго Лапалус (Франция).
18. Андреас Рее (Норвегия).
19. Эндрю Масгрейв (Великобритания).
20. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).
22. Вильям Порома (Швеция).
24. Бен Огден (США).
64. Люка Шанава (Франция).

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
Материалы по теме
Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?
Иностранцы бесятся из-за российского тренера на «Тур де Ски». Что натворил Егор Сорин?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android