Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт мужская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Начало — в 13:30 мск. В прямом эфире старт покажет платформа Okko. Это будет заключительная гонка в рамках многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме. Мужчины. Масс-старт на 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Клебо (Норвегия).

2. Ларс Хогген (Норвегия).

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия).

4. Харальд Амундсен (Норвегия).

5. Федерико Пеллегрино (Италия).

6. Эдвин Ангер (Швеция).

7. Гус Шумахер (США).

8. Жуль Шаппа (Франция).

9. Эмиль Иверсен (Норвегия).

10. Беньямин Мозер (Австрия).

...

13. Савелий Коростелёв (Россия).

16. Уго Лапалус (Франция).

18. Андреас Рее (Норвегия).

19. Эндрю Масгрейв (Великобритания).

20. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия).

22. Вильям Порома (Швеция).

24. Бен Огден (США).

64. Люка Шанава (Франция).