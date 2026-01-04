«Тур де Ски», мужчины: во сколько начало масс-старта с участием Коростелёва, где смотреть

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт мужская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Розыгрыш заключительного комплекта наград многодневки начнётся в 13:30 мск. В прямом эфире старт покажет платформа Okko.

В масс-старте примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв. Стартовый номер россиянина — 13-й.

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Савелий показал лучший результат в карьере на Кубке мира — девятое место в разделке на 10 км классическим стилем.