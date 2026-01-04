Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Джессика Диггинс
Комментарии

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт женская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире старт покажет платформа Okko. Это будет заключительная гонка в рамках многодневки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 15 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт на 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).
2. Майя Дальквист (Швеция).
3. Фрида Карлссон (Швеция).
4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
5. Моа Илар (Швеция).
6. Юханна Матинтало (Финляндия).
7. Тереза Штадлобер (Австрия).
8. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).
9. Хейди Венг (Норвегия).
10. Эбба Андерссон (Швеция).
11. Надин Фендрих (Швейцария).
16. Дарья Непряева (Россия).
20. Йоханна Хагстрём (Швеция).

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам
Материалы по теме
Непряева поднялась в зачёте «Тур де Ски». Но отставание от лидера — колоссальное
Непряева поднялась в зачёте «Тур де Ски». Но отставание от лидера — колоссальное
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android