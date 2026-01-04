Лыжные гонки, «Тур де Ски», 5-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт женская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Начало — в 17:30 мск. В прямом эфире старт покажет платформа Okko. Это будет заключительная гонка в рамках многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Валь-ди-Фьемме. Женщины. Масс-старт на 10 км, свободный стиль. Стартовый лист (частично):

1. Джессика Диггинс (США).

2. Майя Дальквист (Швеция).

3. Фрида Карлссон (Швеция).

4. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

5. Моа Илар (Швеция).

6. Юханна Матинтало (Финляндия).

7. Тереза Штадлобер (Австрия).

8. Юли Бьервиг Дривенес (Норвегия).

9. Хейди Венг (Норвегия).

10. Эбба Андерссон (Швеция).

11. Надин Фендрих (Швейцария).

16. Дарья Непряева (Россия).

20. Йоханна Хагстрём (Швеция).