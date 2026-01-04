«Тур де Ски», женщины: во сколько начало масс-старта с участием Непряевой, где смотреть

Сегодня, 4 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) пройдёт женская гонка с общего старта на 10 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Розыгрыш заключительного комплекта наград многодневки начнётся в 17:30 мск. В прямом эфире старт покажет платформа Okko.

В масс-старте примет участие российская лыжница Дарья Непряева. Стартовый номер россиянки — 16-й.

Дарья — сестра титулованной Натальи Терентьевой (Непряевой). Она получила статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. В рамках «Тур де Ски» Дарья показала лучший результат в карьере на Кубке мира — восьмое место в масс-старте на 5 км свободным стилем.