Йоханнес Клебо дал первый комментарий после победы в спринте Валь-ди-Фьемме

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринтерской гонке классическим стилем на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он преодолел дистанцию за 3.21,2, а после этого отметил, что получил ценный опыт перед Олимпиадой.

«Это был идеальный день. [Получил] Много полезного опыта с прицелом на то, что произойдёт чуть больше чем через месяц», — сказал Клебо в интервью NRK.

Трасса в Валь-ди-Фьемме в феврале примет соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде. Сегодня состоялся один из последних стартов перед Играми-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля.