Йоханнес Клебо дал первый комментарий после победы в спринте Валь-ди-Фьемме
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринтерской гонке классическим стилем на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он преодолел дистанцию за 3.21,2, а после этого отметил, что получил ценный опыт перед Олимпиадой.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:21.2
2
Жуль Шаппа
Франция
+3.1
3
Антон Гран
Швеция
+3.2
«Это был идеальный день. [Получил] Много полезного опыта с прицелом на то, что произойдёт чуть больше чем через месяц», — сказал Клебо в интервью NRK.
Трасса в Валь-ди-Фьемме в феврале примет соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде. Сегодня состоялся один из последних стартов перед Играми-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2026
-
20:50
-
20:43
-
20:39
-
20:37
-
20:28
-
20:18
-
20:08
-
19:52
-
18:37
-
18:26
-
17:38
-
17:25
-
16:31
-
16:05
-
15:42
-
15:13
-
15:11
-
15:00
-
14:59
-
14:45
-
14:31
-
14:13
-
13:44
-
13:35
-
13:13
-
11:52
-
11:35
-
10:39
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
00:01
- 2 января 2026
-
22:38
-
21:24