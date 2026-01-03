Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо дал первый комментарий после победы в спринте Валь-ди-Фьемме

Йоханнес Клебо дал первый комментарий после победы в спринте Валь-ди-Фьемме
Йоханнес Клебо
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринтерской гонке классическим стилем на «Тур де Ски» — 2025/2026. Он преодолел дистанцию за 3.21,2, а после этого отметил, что получил ценный опыт перед Олимпиадой.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
3:21.2
2
Жуль Шаппа
Франция
+3.1
3
Антон Гран
Швеция
+3.2

«Это был идеальный день. [Получил] Много полезного опыта с прицелом на то, что произойдёт чуть больше чем через месяц», — сказал Клебо в интервью NRK.

Трасса в Валь-ди-Фьемме в феврале примет соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде. Сегодня состоялся один из последних стартов перед Играми-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо стал первым в спринте классическим стилем на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android