«Давно готовился к этому спринту». Швед Антон Гран — о бронзе на «Тур де Ски»

Шведский лыжник Антон Гран прокомментировал попадание на подиум спринта классическим стилем на «Тур де Ски» — 2025/2026. На соревнованиях в Валь-ди-Фьемме он стал третьим, уступив Йоханнесу Клебо 3,2 секунды. Швед показал лучший результат в своей карьере.

«Это просто невероятно, я не могу быть счастливее. Давно готовился к этому спринту — это же олимпийская трасса, поэтому было ожидаемо, что может получиться именно в этот день», — приводит слова Грана SVT.

Трасса в Валь-ди-Фьемме в феврале примет соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде. Сегодня состоялся один из последних стартов перед Играми-2026, которые пройдут с 6 по 23 февраля.