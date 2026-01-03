Общий зачёт «Тур де Ски» — 2025/2026: Непряева — 16-я, Диггинс продолжает лидировать

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева занимает 16-е место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026 после пяти проведённых гонок из шести. От лидера, американки Джессики Диггинс, она отстаёт на 4.00.
В спринте классическим стилем россиянка не смогла отобраться в четвертьфинал и стала 41-й в квалификации.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Женщины. Общий зачёт после пяти гонок:
1. Джессика Диггинс (США) — 1:34.12.
2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — отставание 1.19.
3. Моа Илар (Швейция) +1.38.
4. Юханна Матинтало (Финляндия) +1.39.
5. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.09.
16. Дарья Непряева (Россия) +3.17.