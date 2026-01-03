Скидки
Лыжи

Коростелёв опустился на 13-е место в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо лидирует

Коростелёв опустился на 13-е место в общем зачёте «Тур де Ски», Клебо лидирует
Комментарии

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв опустился на три позиции в общем зачёте «Тур де Ски» – 2025/2026 и занимает промежуточное 13-е место. По итогам пяти гонок он уступает лидеру, норвежцу Йоханнесу Клебо, 3 минуты 2 секунды.

В спринте классическим стилем Коростелёв не смог отобраться в четвертьфинал. По итогам квалификационного забега он занял 31-е место.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Общий зачёт после пяти гонок:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:21.48.

2. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 1.23.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +1.29.

4. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.37.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.50.

6. Антон Гран (Швеция) +1.55.

13. Савелий Коростелёв (Россия) +3.02.

