Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева — 56-я

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 869 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (820 очков). Россиянка Дарья Непряева идёт на 56-й строчке (104).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 3 января:

1. Джессика Диггинс (США) – 869 очков.

2. Моа Илар (Швеция) – 820.

3. Майя Дальквист (Швеция) – 602.

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.

5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 517.

6. Эбба Андерссон (Швеция) – 510.

7. Хейди Венг (Норвегия) – 460.

8. Фрида Карлссон (Швеция) – 446.

9. Эмма Рибом (Швеция) – 429.

10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 425.

56. Дарья Непряева (Россия) – 104.