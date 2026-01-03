Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева — 56-я

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс — лидер, Непряева — 56-я
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В её активе 869 очков. Второе место занимает шведка Моа Илар (820 очков). Россиянка Дарья Непряева идёт на 56-й строчке (104).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, женщины. Общий зачёт на 3 января:

1. Джессика Диггинс (США) – 869 очков.
2. Моа Илар (Швеция) – 820.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 602.
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 537.
5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 517.
6. Эбба Андерссон (Швеция) – 510.
7. Хейди Венг (Норвегия) – 460.
8. Фрида Карлссон (Швеция) – 446.
9. Эмма Рибом (Швеция) – 429.
10. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) – 425.

56. Дарья Непряева (Россия) – 104.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Российские лыжники проиграли спринт на олимпийской трассе. Медалей на Играх можно не ждать
Российские лыжники проиграли спринт на олимпийской трассе. Медалей на Играх можно не ждать
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android