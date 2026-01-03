Скидки
Сергей Волков объяснил неудачное выступление Дарьи Непряевой в спринте на «Тур де Ски»

Дарья Непряева
Российский лыжник Сергей Волков оценил выступления партнёров по сборной Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026. Он объяснил, почему его возлюбленная Непряева не прошла квалификацию спринта, став только 41-й.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:15 МСК
Окончено

«Я уже с Дашей списался. Насколько я знаю, были серьёзные проблемы с держанием, она мне сказала. Я не делал бы выводов о её результате. Так бывает, что лыжи не держат в какой-то гонке или едут не очень хорошо. Так было и будет всегда, нужно смириться с этим. За Савелия обидно, 31-я позиция. Но завтра, думаю, они будут бороться за высокие места», — приводит слова Волкова ТАСС.

