Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Йоханнес Клебо лидирует, Савелий Коростелёв — 64-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 972 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (740 очков), россиянин Савелий Коростелёв идёт на 64-й позиции (82).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 3 января:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 972 очка.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 740.
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 589.
4. Эдвин Ангер (Швеция) – 536.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.
6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.
7. Андреас Рее (Норвегия) – 438.
8. Ларс Хегген (Норвегия) – 435.
9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 433.
10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 363.
64. Савелий Коростелёв (Россия) – 82.