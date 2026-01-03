Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Йоханнес Клебо лидирует, Савелий Коростелёв — 64-й

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. В его активе 972 очка. Второе место занимает норвежец Харальд Эстберг Амундсен (740 очков), россиянин Савелий Коростелёв идёт на 64-й позиции (82).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, мужчины. Общий зачёт на 3 января:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 972 очка.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 740.

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 589.

4. Эдвин Ангер (Швеция) – 536.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 463.

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 446.

7. Андреас Рее (Норвегия) – 438.

8. Ларс Хегген (Норвегия) – 435.

9. Федерико Пеллегрино (Италия) – 433.

10. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 363.

64. Савелий Коростелёв (Россия) – 82.