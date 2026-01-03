«Мечта, которая сбывается!» Ясми Йоэнсуу — о победе в спринте на трассе Олимпиады-2026
Финская лыжница бронзовый призёр ЧМ-2021 Ясми Йоэнсуу высказалась о своей победе в спринтерской гонке классическим стилем в Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Она отметила, что во время Олимпиады условия на этой трассе могут поменяться.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:10 МСК
Окончено
1
Ясми Йоэнсуу
Финляндия
3:45.7
2
Надине Фендрих
Швейцария
+0.4
3
Йоханна Хагстрём
Швеция
+1.9
«Это мечта, которая сбывается! Знала, что могу это сделать. Победа была у меня в ногах, так что я действительно, действительно счастлива!
Продолжаю идти вперёд и верю в себя, но посмотрим… Погода может быть совсем другой [во время ОИ], условия — иными, так что я просто буду стараться каждый день выкладываться на максимум», — приводит слова Йоэнсуу Fondo Italia.
