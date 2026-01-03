«Мечта, которая сбывается!» Ясми Йоэнсуу — о победе в спринте на трассе Олимпиады-2026

Финская лыжница бронзовый призёр ЧМ-2021 Ясми Йоэнсуу высказалась о своей победе в спринтерской гонке классическим стилем в Валь-ди-Фьемме в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Она отметила, что во время Олимпиады условия на этой трассе могут поменяться.

«Это мечта, которая сбывается! Знала, что могу это сделать. Победа была у меня в ногах, так что я действительно, действительно счастлива!

Продолжаю идти вперёд и верю в себя, но посмотрим… Погода может быть совсем другой [во время ОИ], условия — иными, так что я просто буду стараться каждый день выкладываться на максимум», — приводит слова Йоэнсуу Fondo Italia.