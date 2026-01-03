Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский лыжник раскритиковал действия тренерского штаба по отбору на Олимпиаду-2026

Норвежский лыжник раскритиковал действия тренерского штаба по отбору на Олимпиаду-2026
Комментарии

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген подверг критике действия тренерского штаба по отбору на Олимпиаду-2026. Согласно правилам, принятым перед этим сезоном, возможность отобраться в сборную Норвегии на Игры у спортсменов предусмотрена после «Тур де Ски», но сейчас главный тренер Эйрик Носсум не исключает, что для попадания в основной состав нужно будет успешно выступить и на национальном чемпионате.

«Они ведут себя двусмысленно по отношению к тому, что написано в правилах отбора. Там сказано, что отбор должен состояться после «Тур де Ски», а сейчас выглядит так, будто он будет после чемпионата Норвегии. Если так и будет, я поговорю с ними», — приводит слова Стенсхагена TV2.

Турнир ОИ-2026 по лыжным гонкам пройдёт в Валь-ди-Фьемме.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо дал первый комментарий после победы в спринте Валь-ди-Фьемме
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android