Норвежский лыжник раскритиковал действия тренерского штаба по отбору на Олимпиаду-2026

Норвежский лыжник Маттис Стенсхаген подверг критике действия тренерского штаба по отбору на Олимпиаду-2026. Согласно правилам, принятым перед этим сезоном, возможность отобраться в сборную Норвегии на Игры у спортсменов предусмотрена после «Тур де Ски», но сейчас главный тренер Эйрик Носсум не исключает, что для попадания в основной состав нужно будет успешно выступить и на национальном чемпионате.

«Они ведут себя двусмысленно по отношению к тому, что написано в правилах отбора. Там сказано, что отбор должен состояться после «Тур де Ски», а сейчас выглядит так, будто он будет после чемпионата Норвегии. Если так и будет, я поговорю с ними», — приводит слова Стенсхагена TV2.

Турнир ОИ-2026 по лыжным гонкам пройдёт в Валь-ди-Фьемме.