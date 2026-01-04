Скидки
Фрида Карлссон снялась с масс-старта в гору на «Тур де Ски»
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады в Пекине и трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с решающего масс-старта в гору на 10 км в рамках многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме в связи с обострившейся травмой.

Ранее спортсменка заняла 10-е место в гонке преследования и не смогла отобраться в финал спринтерской гонки.

«Я никак не могу определиться, поэтому мы решили не переживать из-за последнего подъёма на Альпе Чермис. Особенно так близко к Олимпийским играм. Сейчас я еду домой, вернусь и снова обрету уверенность в себе», — приводит слова Карлссон Expressen.

В общем зачёте Кубка мира спортсменка на данный момент занимает восьмое место.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии.

