Легков: пожелаю Савелию Коростелёву и Даше Непряевой взять медальку на Олимпийских играх

Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне российский лыжник Александр Легков оставил пожелания Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой, которые выступят на Олимпийских играх — 2026.

«Я пожелаю как можно большему количеству спортсменов вернуться на международные старты в 2026 году. Пускай даже не на Олимпиаду, но на Кубки мира. Пожелаю молодёжи, чтобы она смогла повариться в этой кухне международных стартов. Это круто, потому что ты можешь сравнивать себя по силе с другими странами, а не только вариться в своём соку.

Пожелаю Савелию Коростелёву и Даше Непряевой взять медальку на Олимпийских играх. Это будет непросто, но я точно убеждён, что у них это может получиться. Я всегда верю в наших спортсменов. Гонки продолжаются, и будет объективная картина, после которой можно будет сказать, вернётся ли Савелий оперативно в топ-6 мировых стартов. Будет классика, которая ему нравится, на которой он лучше всего выступал. Если мы говорим про их результаты в будущем, то в топ-6 может заезжать Савелий, в топ-10 может заезжать Дарья.

Всей молодёжи желаю смотреть за ними, мотивироваться, бегать как можно быстрее. Лыжные гонки у нас самые сильные. Пускай все возвращаются на международные старты. Уверен, что рано или поздно вернёмся. А пока бегать тут, друг друга мотивировать, строить планы и реализовывать мечты», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

