Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
FIS Кубок мира. 15км Свободный стиль. Женщины. Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Команда Степановой выиграла смешанную эстафету «Гонки чемпионов»

Команда Степановой выиграла смешанную эстафету «Гонки чемпионов»
Комментарии

Команда лыжницы Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету в рамках «Гонки чемпионов», которая прошла в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз». Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин преодолели дистанцию за 1:35.22,8. Второе место заняли Виктория Сливко, Алёна Баранова, Александр Логинов и Артём Мальцев, которые отстали от лидеров на 1.03,1. Замкнули тройку лидеров Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский, Иван Горбунов (+1.03,9).

Биатлон — лыжные гонки. «Гонка чемпионов» — 2026. Смешанная эстафета:

1. Команда Степановой (Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин) – 1:35.22,8 (0 штрафных кругов + 6 промахов).

2. Команда Логинова (Виктория Сливко, Алёна Баранова, Александр Логинов, Артём Мальцев) – отставание 1.03,1 (0+11).

3. Команда Смольского (Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский, Иван Горбунов) +1.03,9 (0+7).

Материалы по теме
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов поменяла формат. Будет интересно
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов поменяла формат. Будет интересно
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android