Команда Степановой выиграла смешанную эстафету «Гонки чемпионов»

Команда лыжницы Вероники Степановой выиграла смешанную эстафету в рамках «Гонки чемпионов», которая прошла в Рязани на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз». Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин преодолели дистанцию за 1:35.22,8. Второе место заняли Виктория Сливко, Алёна Баранова, Александр Логинов и Артём Мальцев, которые отстали от лидеров на 1.03,1. Замкнули тройку лидеров Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский, Иван Горбунов (+1.03,9).

Биатлон — лыжные гонки. «Гонка чемпионов» — 2026. Смешанная эстафета:

1. Команда Степановой (Наталия Шевченко, Вероника Степанова, Даниил Усов, Иван Якимушкин) – 1:35.22,8 (0 штрафных кругов + 6 промахов).

2. Команда Логинова (Виктория Сливко, Алёна Баранова, Александр Логинов, Артём Мальцев) – отставание 1.03,1 (0+11).

3. Команда Смольского (Полина Плюснина, Татьяна Сорина, Антон Смольский, Иван Горбунов) +1.03,9 (0+7).