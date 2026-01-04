Савелий Коростелёв стал четвёртым в масс-старте в гору на «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место в финальной гонке с общего старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Он отстал от лидера на 25,4 секунды. По итогам многодневки Коростелёв занял восьмое место в общем зачёте многодневки.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Финальный масс-старт в гору на 10 км, мужчины, свободный стиль:

1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 33.25,5.

2. Жюль Лапьер (Франция) – отставание 6,6.

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +20,4.

4. Савелий Коростелёв (Россия) +25,4.

5. Харальд Амундсен (Норвегия) +30,1.

Победу в масс-старте одержал представитель Норвегии Маттис Стенсхаген, который преодолел дистанцию за 33.25,5. Второе место занял француз Жюль Лапьер, отставший от победителя на 6,6 секунды. Замкнул тройку призёров норвежец Эмиль Иверсен (+20,4).

Коростелёв получил статус индивидуального нейтрального атлета (AIN) от FIS в начале декабря. Это дебютный «Тур де Ски» для россиянина.