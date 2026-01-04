Йоханнес Клебо стал чемпионом «Тур де Ски» — 2025/2026, Савелий Коростелёв вошёл в топ-10

Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем многодневки «Тур де Ски» — 2025/2026.

Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5. Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6. Гус Шумахер (США) +2.17,0. Савелий Коростелёв (Россия) +2.28,5.

Обладатель Кубка России — 2024/2025 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, в начале декабря 2025 года получивший статус индивидуального нейтрального атлета (AIN), по итогам дебютной для себя многодневки стал восьмым.