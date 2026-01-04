Маттис Стенсхаген выиграл масс-старт в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026

Представитель Норвегии Маттис Стенсхаген стал победителем масс-старта на 10 км свободным стилем в гору в рамках «Тур де Ски» — 2025/2026. Он преодолел дистанцию за 33.25,5. Второе место занял француз Жюль Лапьер, отставший от победителя на 6,6 секунды. Замкнул тройку призёров норвежец Эмиль Иверсен (+20,4).
22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял в данном старте четвёртое место, Иверсен обошёл его за несколько метров до финиша.
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Финальный масс-старт в гору на 10 км, мужчины, свободный стиль:
1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 33.25,5.
2. Жюль Лапьер (Франция) – отставание 6,6.
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) +20,4.
4. Савелий Коростелёв (Россия) +25,4.
5. Харальд Амундсен (Норвегия) +30,1.
Нельзя не отметить, что Стенсхаген, как и Коростелёв, впервые в карьере принимал участие в «Тур де Ски».
