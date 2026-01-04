Йоханнес Клебо в 5-й раз в карьере выиграл «Тур де Ски». Это абсолютный рекорд
Пятикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо в пятый раз в карьере выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». Это абсолютный рекорд как у мужчин, так и у женщин.
Клебо сегодня, 4 декабря, выиграл «Тур де Ски» — 2025/2026. В финальном масс-старте он занял 12-е место, этого результата хватило для победы в общем зачёте.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль. Масс-старт
04 января 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Маттис Стенсхаген
Норвегия
33:25.5
2
Жюль Лапьер
Франция
+6.6
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+20.4
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт. Итоги:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4.
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) +30,1.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +1.08,2.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1.27,6.
- Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.30,5.
- Ларс Хегген (Норвегия) +2.10,6.
До этого момента по четыре титула в рамках «Тур де Ски», помимо Клебо, имел швейцарец Дарио Колонья, а также легендарные лыжницы Терезе Йохауг и Юстина Ковальчик. Йоханнес их превзошёл.
